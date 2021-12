La definizione e la soluzione di: Amoreggiare senza impegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FLIRTARE

Curiosità : Amoreggiare senza impegno

era sempre il primo quando si trattava di tirar di scherma, ballare o amoreggiare con le belle parigine come un vero dandy. Lo zio, tuttavia, era un autentico ... Significato flirtare

flirtare v. intr. der. di flirt (aus. avere). – Amoreggiare per piacevole gioco o passatempo, fra l’amicizia e l’amore: gli (o le) piace f.; aveva trascorso l’estate flirtando con una turista straniera. In usi fig., con riferimento a rapporti di simpatia o a interessi flirtare flir'tare o fl?r'tare v. intr. der. di flirt aus. avere. - fare all'amore per gioco o passatempo: è da un pezzo che flirtano amoreggiare, fam. filare, fam. intendersela, stare insieme. Definizione Treccani

