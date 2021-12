La definizione e la soluzione di: Amministra il Comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINDACO

Curiosità : Amministra il Comune

l'ente territoriale speciale, dotato di particolare autonomia, che amministra il territorio comunale della città di Roma in quanto capitale della Repubblica ... Significato sindaco

sìndaco (ant. sìndico) s. m. (f. -a) dal lat. tardo syndicus, l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. ? Pur essendo com. l’uso di il sindaco al masch. per indicare una donna che ricopra tale carica, si va affermando progressivamente sindaco 'sindako s. m. dal lat. tardo syndicus, gr. sýndikos 'patrocinatore', comp. di sýn 'con, insieme' e díke 'giustizia' pl. -ci. - amministr., polit. capo dell'amministrazione comunale eletto da tutti gli abitanti del Comune ? stor. podestà, primo cittadino. Definizione Treccani

