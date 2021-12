La definizione e la soluzione di: Un altopiano della Tripolitania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GEBEL

Curiosità : Un altopiano della Tripolitania

della Tripolitania e della Cirenaica, dal 1934 al 1943. Il Presidente del Consiglio Italiano Giovanni Giolitti iniziò la conquista della Tripolitania ... Significato gebel

gèbel s. m. dall’arabo gebel, variante di traslitt. di giabal, pl. gibal toponomastica di tutto il mondo di lingua araba, e conservato in alcuni toponimi siciliani, come per es. Mongibello, nome locale dell’Etna (composto tautologico da Monte Gebel). Definizione Treccani

Altre definizioni con altopiano; della; tripolitania; Un altopiano dell'Asia centrale; L’altopiano detto Tetto del mondo; Relativa ad un altopiano calabrese; altopiano tra Francia, Belgio e Lussemburgo; Unità di misura della resistenza elettrica; La Ventura della tivù; Il biscotto nella ricetta della zuppa inglese; La padella sul tetto; Come una abitante della tripolitania ; Lo è la costa della tripolitania o della Cirenaica; Cerca nelle Definizioni