Alberto __ Rosa, scrittore.

Soluzione 4 lettere : ASOR

Curiosità : Alberto __ Rosa, scrittore

Alberto Asor Rosa (Roma, 23 settembre 1933) è un critico letterario, storico della letteratura, saggista, accademico e politico italiano. Diplomatosi ... Significato asor

Neologismi (2008) pellegrinaro agg. (iron.) Dei pellegrini, da San Pietro alla Cappella Sistina a Castel Sant’Angelo al centro di Roma, ecc. ( Alberto Asor Rosa , Repubblica, 23 aprile 1999, Roma, p. I) • abito all’incrocio fra Borgo Pio e Definizione Treccani

