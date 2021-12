La definizione e la soluzione di: Aiutava a far di conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PALLOTTOLIERE

Curiosità : Aiutava a far di conto

Significato pallottoliere

pallottolière s. m. der. di pallottola. – Arnese nel quale sono disposte in più file parallele delle palline di materiale ai bambini le prime nozioni di aritmetica. Uno strumento simile, con due file di 25 pallottole (detto più spesso segnapunti), è usato per contare i punti fatti dai giocatori nel abaco 'abako o abbaco s. m. dal lat. abacus, gr. ábaks -akos 'tavoletta' pl. -chi. - 1. educ. a. tavoletta rettangolare o altro strumento usato per eseguire calcoli elementari pallottoliere, tavola pitagorica. b. estens., non com. arte di fare i conti aritmetica. 2. matem. rappresentazione Definizione Treccani

