La definizione e la soluzione di: Afflosciarsi come un pallone.

Soluzione 9 lettere : SPOMPARSI

Curiosità : Afflosciarsi come un pallone

Significato spomparsi

sfiancare der. di fianco, col pref. s- nel sign. 3 io sfianco, tu sfianchi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. far cedere i fianchi di qualcosa: la tempesta minacciava di s. la , sfibrare, sfinire, non com. slombare non com. smidollare, fam. spompare, spossare, stremare, stroncare. affaticare, lett. defatigare, fiaccare, stancare, svigorire Definizione Treccani

