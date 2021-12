La definizione e la soluzione di: Affliggente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PENOSO

Curiosità : Affliggente

parlò delle vicende della Repubblica Elvetica come di uno spettacolo affliggente e arrivò, riguardo alla Svizzera, alla conclusione che "la nature a fait ... Significato penoso

penóso agg. der. di pena. – 1. Che arreca pena, affanno, intima sofferenza: Che soffre pena, pieno di pena: Felice agnello a la penosa mandra degli amanti Mi giacqui un tempo (Petrarca). ? Avv. penosaménte, con pena, in modo da fare o suscitare pena, in penoso pe'noso agg. der. di pena. - 1. a. che arreca pena, che si svolge tra pene: una vita p. affannoso, disgraziato, doloroso, tormentato, tormentoso, travagliato. gradevole, piacevole, sereno, tranquillo. felice, lieto. b. che comporta fatica, disagio: un lavoro p. difficoltoso, Definizione Treccani

Altre definizioni con affliggente; affliggente , doloroso;