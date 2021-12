La definizione e la soluzione di: Aerei come l Airbus A380. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : QUADRIREATTORI

Curiosità : Aerei come l Airbus A380

L'Airbus A380, prodotto dalla Airbus, è un aereo di linea quadrimotore a doppio ponte, in grado di trasportare 853 persone in versione charter oppure 525 ... Significato quadrireattori

Definizione Treccani

Altre definizioni con aerei; come; airbus; a380; Soltanto certi aerei ne sfondano il muro; Capannone per aerei ; Strumenti presenti sugli aerei ; aerei che non rombano; Uno Stato come Abu Dhabi; Afflosciarsi come un pallone; Si agitano come ossessi; come i ponti negli antichi castelli; Cerca nelle Definizioni