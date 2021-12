La definizione e la soluzione di: Vi si accede dall abbaino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TETTO

Curiosità : Vi si accede dall abbaino

su quelle successive. In una città del New England si trova una casa malridotta con sette abbaini. La casa, che appartiene alla famiglia Pyncheon, ha ... Significato tetto

tétto s. m. lat. tectum, der. di tegere «coprire», part. pass. tectus senza t. (v. anche il sost. senzatetto), senza pane né t.; enfatico, non avere né casa né tetto. Si dice anche sotto il t. paterno, sotto il t. coniugale, ecc., dove la parola, pur CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA s. m. lat. tectum, der. di tegere 'coprire', part. pass. tectus pl. -i; ant. le tetta. - 1. a. archit., edil. struttura che copre un edificio ? copertura, lastrico, soffitto, solaio, tettoia ? copertura. ? falda, spiovente. b. estens. luogo in cui si abita: essere senza t. abitazione Definizione Treccani

