La definizione e la soluzione di: Voto che boccia la proposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NO

Curiosità : Voto che boccia la proposta

la nuova Legge di Bilancio (AC 3828), di cui Francesco Boccia è primo firmatario. La Riforma del Bilancio dello Stato è diventata legge con il voto favorevole ... Significato no

no ‹nò› avv. lat. non (radd. sint.). – elementi con funzione rafforzativa: proprio no, certamente no, no di certo, no davvero, oh no!, no e poi no!; oppure con funzione attenuativa: no, grazie!, modo cortese (e talora no n? lat. non (radd. sint.). - ¦ avv. 1. parola olofrastica equivalente a una prop. negativa: 'Sei stato alla posta' 'No, ci vado domani' (fam.) assolutamente, interr., in fine di frase, quasi a chiedere conferma: ne sei convinto anche tu, no (settentr.) nevvero, (non) è vero, vero. 3. con valore di contrapp., posposto agli elementi Definizione Treccani

Altre definizioni con voto; boccia; proposta; Il voto massimo per lo Scolaro; Erano le frazioni del voto all'esame di maturità; voto minimo per passare un esame universitario; Un voto per passare; boccia re... la corrispondenza ricevuta; La strage compiuta da un professore che boccia senza pietà!; La boccia tura dei critici; Sboccia nella mente; La risposta gentile di chi accetta una proposta ; La proposta di un libro di Jonathan Swift; Cerca nelle Definizioni