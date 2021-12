La definizione e la soluzione di: Le vocali di tutte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UE

Curiosità : Le vocali di tutte

possiede cinque vocali, che sono scritte con lettere differenti a seconda del fatto che palatalizzino o no la consonante a loro precedente. Le consonanti sono ... Significato ue

uè. – Voce imitativa (come uà) del pianto infantile, per lo più ripetuta: uè uè. ué 'we interiez. voce onomatopeica, region. - in talune parti d'Italia, voce per richiamare l'attenzione di qualcuno: ué, dico a te! (roman.) ahò, ehi, ehilà, ohè, ohilà. pss. Definizione Treccani

Altre definizioni con vocali; tutte; Tre vocali su molti annunci; Le vocali dei bimbi; Le vocali della sera; Unire senza vocali ; tutte e due; Non tutte sono in rima | Venerdì 26 novembre 2021; tutte senza consonanti-; Considerava l'acqua come origine di tutte le cose; Cerca nelle Definizioni