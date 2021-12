La definizione e la soluzione di: La vendita all incanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Curiosità : La vendita all incanto

secondo diverse modalità telematiche attraverso la vendita "senza incanto" La vendita senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i ... Significato asta

asta s. f. lat. hasta. – 1. a. suo corpo: l’a. della bandiera; bandiera a mezz’a., quando il drappo è fissato al centro dell’asta in segno di lutto; a. del tram, il trolley; le a. del filobus. b. Arma formata da CATEGORIA: MILITARIA asta s. f. lat. hasta 'lancia'. - 1. a. lungo bastone, dritto e liscio barra, palo, pertica, sbarra. b. (arm.) arma formata da (tecn.) elemento strutturale di forma allungata ? Espressioni: asta degli occhiali stanghetta; asta della bandiera bompresso; asta della stadera braccio. 3. (marin.) palo Definizione Treccani

