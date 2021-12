La definizione e la soluzione di: Vale poco... per John. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CENT

Curiosità : Vale poco... per John

un'insegnante d'inglese, e Richard, preside di liceo. John inizia a suonare la chitarra all'età di tredici anni. Poco dopo un suo vicino di casa gli regala una musicassetta ... Significato cent

cent1 s. m. der. di centesimo. – In acustica musicale, unità di misura'>misura degli intervalli, pari a 1100 di semitono temperato: l’intervallo tra due suoni puri è di 1 cent se le loro frequenze sono nel rapporto 2112 = 1,00578. , it. t??nt s. ingl. dal lat. centum 'cento', usato in ital. al masch. - (mon.) moneta divisionale equivalente alla centesima parte del dollaro e di altre monete centesimo Definizione Treccani

Una vale ria del cinema; Il rivale dell Inter; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo vale re il proprio prestigio; Un alto magistrato nella Firenze medievale ; Un sapere molto mnemonico e poco approfondito; Così è una faccenda poco pulita; Ha ben poco fegato; poco ... economico; Il titolo conferito a Elton john ; Votano Boris john son; Un simpatico john ny; Un john cantante | Venerdì 26 novembre 2021;