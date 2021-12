La definizione e la soluzione di: Lo utilizza la polizia negli aeroporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : METAL DETECTOR

Curiosità : Lo utilizza la polizia negli aeroporti

L'Aeroporto di Bari (IATA: BRI, ICAO: LIBD), o Aeroporto Karol Wojtyla, è uno dei principali aeroporti italiani, nonché il principale aeroporto pugliese ... Significato metal%20detector

metal detector ‹mètl ditèktë› locuz. ingl. (propr. «rivelatore di metallo»; pl. metal detectors ‹ ditèktë?›), usata in ital. come s. m. (e pronunciata comunem. ‹mètal detèktor›). – Apparecchio costituito da una sorgente di onde elettromagnetiche e da un apparato metal detector 'm?tl di't?kt?, it. 'm?tal de't?ktor locuz. ingl. (propr. 'rivelatore di metallo'), usata in ital. come s. m. - (tecnol.) apparecchio costituito da una sorgente di onde elettromagnetiche e da un apparato che rivela masse metalliche, installato per individuare la presenza di armi Definizione Treccani

