Uno come un unno

Soluzione 7 lettere : BARBARO

Addirittura, un principato unno che comprendeva i territori delimitati dal Fiume Talas, dai Monti Altaj e dal Fiume Tarim arruolò come mercenari un gruppo di ... Significato barbaro

bàrbaro agg. e s. m. (f. -a) dal lat. barbarus, gr. ß??ßa???. fosse greco o romano, e nel senso in cui il Rinascimento opponeva il concetto di barbaro a quello della romanità e della classicità (ma anche talora in accezione più ristretta, di barbaro 'barbaro dal lat. barbarus, gr. bárbaros 'straniero', propr. 'balbettante' (in quanto incapace di farsi capire). - ¦ s. m. (f. -a) 1. (ant., lett.) che viene comporta con crudeltà belva, bruto. ¦ agg. 1. dei barbari storicamente intesi o proprio dei barbari: costumi b. ? BARBARICO (1). 2. (estens.) che appartiene a una civiltà Definizione Treccani

