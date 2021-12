La definizione e la soluzione di: Una sala dell ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OPERATORIA

Curiosità : Una sala dell ospedale

L'ospedale del Ceppo è un antico ospedale di Pistoia, fondato nel XIII secolo. Secondo la leggenda, il nome deriva da un ceppo miracolosamente fiorito ... Significato operatoria

Neologismi (2008) neuronavigatore s. m. Apparecchio che ricostruisce e rappresenta dei tessuti e un mega schermo al plasma collegati tra loro dentro la sala operatoria: la fantascienza è realtà nell’ospedale Sant’Andrea in via di Grottarossa per sconfiggere Definizione Treccani

