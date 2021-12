La definizione e la soluzione di: Una fotografia...colta al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ISTANTANEA

Curiosità : Una fotografia...colta al volo

enorme successo e diede origine a una lunga serie di seguiti cinematografici e televisivi. Emmanuelle, giovane francese colta e sensuale dell'alta borghesia ... Significato istantanea

istantànea s. f. – Forma abbreviata per fotografia istantanea (v. istantaneo, n. 1 b). 'mente avv. der. di istantaneo, col suff. -mente. - con grande rapidità all'istante, a tamburo battente, (fam.) detto fatto, (lett.) immantinente, immediatamente, in un baleno (o battibaleno), in un batter d'occhio (o d'ali), in un lampo, ipso facto, senza indugio (o por tempo in mezzo Definizione Treccani

Altre definizioni con fotografia; colta; volo; fotografia senza posa; Documenti con fotografia ; Vittorio, celebre direttore della fotografia ; Vittorio, direttore della fotografia , vincitore di tre Oscar; Una raccolta di Carducci; 3: per ascolta re musica; Dà valore alla raccolta ; Una raccolta registrata; Causa mosse involo ntarie; A volo è uno sport; Il tavolo del commesso; La pallavolo giocata sulle spiagge; Cerca nelle Definizioni