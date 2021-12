La definizione e la soluzione di: L Ultima ispirò molti grandi artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CENA

Curiosità : L Ultima ispiro molti grandi artisti

gli stili di tali artisti con quelli profondi e intensi di Jackie Wilson e del suo modello di riferimento Sam Cooke. Alcuni più grandi successi di Marvin ... Significato cena

céna s. f. lat. cena, che presso gli antichi Romani era il pasto più importante della giornata; aveva inizio nel tardo pomeriggio qualcuno a c.; la c. sarà servita alle nove; fare da c., preparare i cibi per la cena; ordinare da c., dare ordine che sia preparato ciò che si desidera per cenare. Prov., chi va CATEGORIA: ALIMENTAZIONE cena 't?ena s. f. lat. cena. - 1. vitto serale consumata in intimità o tra amici cenetta. ? colazione, (lett.) desinare, pranzo. ? pasto. ? Espressioni: ultima cena cenacolo. 2. (estens.) occasione di riunione conviviale (lett.) agape, banchetto, convito, convivio, simposio. Definizione Treccani

Altre definizioni con ultima; ispirò; molti; grandi; artisti; L ultima opera di Wagner; L ultima opera di Wagner; L ultima di ventuno; L ultima lappa del viaggio di Dante; ispirò un poema latino | Venerdì 26 novembre 2021; Alle sue fonti si ispirò Carducci; ispirò Verdi e Rossini; La pianta che ispirò le foglie delle colonne corinzie; molti finiscono così; E presente in molti luna park; Tre vocali su molti annunci; Se lo contendono molti undici; Diede grandi ssima popolarità a Joe DiMaggio; Una mostra con grandi vasche; Torneo per i grandi tennisti; Né grandi né piccoli | Martedì 30 novembre 2021; Cesto artisti co di fiori; Protegge e aiuta gli artisti ; Lavora artisti camente il legno; Stimoli artisti ci; Cerca nelle Definizioni