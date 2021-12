La definizione e la soluzione di: Tutto ciò che serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FABBISOGNO

Curiosità : Tutto cio che serve

Tutto ciò che serve è un singolo della cantante italiana Anna Tatangelo, quinto singolo estratto dal settimo album La fortuna sia con me. Il singolo entra ... Significato fabbisogno

fabbi?ógno s. m. comp. di fa (forma del verbo fare) o privato), di un ufficio, di un’azienda; il f. di una famiglia; provvedere al fabbisogno. In partic.: f. finanziario, la somma complessiva occorrente allo stato o ad altro ente fabbisogno fab:i'zo?o s. m. grafia unita di fa (forma del verbo fare) bisogno (raro il plur. fabbisogni). - quanto serve per soddisfare un bisogno o raggiungere uno scopo: f. alimentare dell'uomo; f. di cassa necessario, necessità, occorrente. sovrappiù, superfluo. Definizione Treccani

