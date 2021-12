La definizione e la soluzione di: Testa... d aglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AG

Curiosità : Testa... d aglio

L'aglio rosso di Sulmona è una varietà autoctona di aglio, appartenente alla famiglia delle Liliaceae, coltivata principalmente nel territorio della valle ... Significato ag

punching bag ‹p?'nci? bä'äg› locuz. ingl. (propr. «sacco da prendere a pugni»; pl. punching bags ‹ bä'äg?›), usata in ital. come s. m. – Sacco di forma cilindrica, pieno di sabbia e segatura in varia agganciamento ag:ant?a'mento s. m. der. di agganciare. - atto, modo ed effetto dell'agganciare aggancio. ? attacco, collegamento, connessione. sganciamento. ? distacco. Definizione Treccani

Altre definizioni con testa; aglio; È rimasto in testa ai bersaglieri; Il musicista vi pone ciò che ha in testa ; In testa a Obelix; In testa al medico; Un maestro del taglio ; Puntare l arma sul bersaglio ; __piccola così, cantava Buscaglio ne negli Anni 50; Fermaglio per pratiche; Cerca nelle Definizioni