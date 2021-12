La definizione e la soluzione di: Si tengono in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANARINI

Curiosità : Si tengono in gabbia

che tengono la gabbia o delle colonnine della stessa I cuscinetti per poter funzionare devono avere un determinato gioco, in modo che andando in temperatura ... Significato canarini

canarino (region. canerino) s. m. dalle isole Canarie, donde è originario. – 1. semi, di foglie tenere e di frutta succosa; il maschio ha notevoli attitudini canterine. Il canarino selvatico è verde, variegato di grigio e di giallo oro, mentre quello domestico CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con tengono; gabbia; Si tengono in salamoia; Filamenti che trattengono il tuorlo al centro dell uovo; L'ordine di insetti cui appartengono le tèrmiti; tengono avvinti; Canta in gabbia ; gabbia in cui si starnazza; Nella sua gabbia c'è una ruota; Le bacchette di legno su cui si dondolano gli uccelli in gabbia ; Cerca nelle Definizioni