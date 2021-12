La definizione e la soluzione di: Va in tavola col pepe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALE

Curiosità : Va in tavola col pepe

vino rosso o bianco secco 1 bicchiere di latte intero poco brodo sale e pepe In un tegame (di terracotta o di alluminio spesso) di circa 20 cm di diametro ... Significato sale

sale s. m. lat. sal salis «sale» (e anche «mare») e, in senso fig., «arguzia»: voce di origine indoeur., affine al gr. le acciughe sotto s.; conservare i capperi sotto s.; il minestrone è giusto di s., va bene di sale. c. Modi di dire fig.: non metterci né s. né olio, e più com. oggi non metterci CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA sale s. m. lat. sal salis 'sale' (e anche 'mare') e, in senso fig., 'arguzia'. - 1. (chim.) composto generalm. cristallino derivante da un acido per sostituzione totale o di sasso o di stucco o esterrefatto o sbigottito o stupefatto), sbalordire; fam., sale e pepe come agg., con riferimento al grigiore dei capelli brizzolato, grigio. 3. (fig Definizione Treccani

Altre definizioni con tavola; pepe; Parte dei servizi da tavola ; Si schiacciano a tavola ; Molle bianche sono da tavola ; __ board, tavola con ruote; Il pepe della Giamaica; La pianta il cui fusto sotterraneo ha odore di pepe ; Lo sonoi capelli... sale e pepe ; Salsa calabrese a base di bianchetto e pepe roncino; Cerca nelle Definizioni