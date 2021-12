La definizione e la soluzione di: Si suonava pizzicandola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CETRA

Curiosità : Si suonava pizzicandola

particolarmente legata alla musica: suo nonno era un corista, mentre suo padre suonava sia il piano sia la chitarra. Alle scuole superiori, riceve un basso e ... Significato cetra

cétra (ant. cétera) s. f. lat. cithara, dal gr. ?????a; doppie, che venivano pizzicate con le dita o col plettro. 3. Strumento popolare, detto anche cetra da tavolo (in ted. Zither), in uso nei paesi tedeschi meridionali, formato da una CATEGORIA: MILITARIA cetra 't?etra (ant. cetera) s. f. lat. cithara, dal gr. kithára. - 1. (mus.) strumento in uso nell'antichità classica, costituito da una cassa armonica con due bracci congiunti in alto da un'assicella e le corde tese tra la cassa e l'assicella (lett.) citara. ? eptacordo, lira, pentacordo, Definizione Treccani

