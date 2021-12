La definizione e la soluzione di: Strumento musicale in terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OCARINA

Curiosità : Strumento musicale in terracotta

L'ocarina è uno strumento a fiato italiano di forma ovoidale allungata generalmente costruito in terracotta; aerofoni del genere, genericamente noti anche ... Significato ocarina

ocarina s. f. da un dim. dial. (emil.) di oca2, per la forma dell’imboccatura. – Strumento musicale a fiato, di carattere popolare, costituito da un corpo ovoidale di terracotta in cui si aprono fino a dieci fori che dànno suoni per 2 ottave, di timbro simile a quello dei flauti dolci, con musica. Finestra di approfondimento Tipi, stili, forme e generi - 1. Belcanto; canto (fermo, ?gurato, gregoriano); colonna sonora; jingle; musica (a cappella, a programma, classica, colta, corale, da corno; cromorno; elicone; fagotto; ?sarmonica; ?auto (diritto; traverso); lituo; oboe; ocarina; organetto di Barberia; organo; ottavino; sassofono; siringa; tibia; tromba; trombone Definizione Treccani

