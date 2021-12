La definizione e la soluzione di: Strada molto battuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARTERIA

Curiosità : Strada molto battuta

in cui Ibn Ba??u?a riporta ricordi e osservazioni del suo viaggio durato circa trent'anni. Tutto ciò che sappiamo sulla vita di Ibn Ba??u?a ci viene dai ... Significato arteria

artèria s. f. dal lat. arteria, gr. ??t???a «canale respiratorio, vaso sanguifero». – . Le malattie e gli eventi morbosi più comuni a carico delle arterie sono l’arteriosclerosi, le varie forme di arterite, la trombosi, gli aneurismi. 2. fig. Via importante di una CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA canalizzato kanali'dz:ato agg. part. pass. di canalizzare. - 1. che è stato convogliato in canali: traffico c. incanalato. 2. (med.) detto di cavità o arteria resa accessibile: trombo c. penetrabile, pervio. impervio. Definizione Treccani

