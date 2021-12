La definizione e la soluzione di: Spera sempre di avere un vasto uditorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORATORE

Curiosità : Spera sempre di avere un vasto uditorio

governatorato di Tula dove il padre ha comprato un vasto terreno. Nel 1834, insieme al fratello Michail, entra nel convitto privato di L.I. Cermak, a ... Significato oratore

oratóre s. m. (f. -trice) dal lat. orator -oris, der. di orare «parlare». – 1. In senso stretto, chi professa l’arte oratoria o comunque possiede le doti di eloquenza necessarie per parlare in pubblico o davanti a un’assemblea: i -oris, der. di orare 'parlare' (f. -trice, non com.). - 1. a. chi professa l'arte oratoria, spec. con riferimento all'antichità ? retore. ? predicatore. b. chi possiede le doti di eloquenza per parlare in pubblico (ant.) dicitore, parlatore. ? conversatore, declamatore. 2. chi tiene, anche Definizione Treccani

Altre definizioni con spera; sempre; avere; vasto; uditorio; Fin che c è __, c è spera nza; Ingannati nelle spera nze; Quello di spera nza porta luce nella vita; Gesticolare dispera tamente; Sono sempre alla base delle case; Arbusto sempre verde; Sono sempre in zona; Certi campanelli emettono sempre la stessa; Lo chiede chi vuol avere spiegazioni; avere un battibecco; avere fede; Può avere il cucù; E più vasto del mare; Il vasto lago ungherese; L oceano meno vasto ; Foma un vasto delta; Formano l’uditorio ; Cerca nelle Definizioni