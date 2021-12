La definizione e la soluzione di: Lo sono sci e racchette da tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ARTICOLI SPORTIVI

Curiosità : Lo sono sci e racchette da tennis

utilizzano una racchetta da tennis, come se fosse il prolungamento del braccio, al fine di colpire una palla. In passato le racchette avevano un telaio in legno ... Significato articoli%20sportivi

artìcolo s. m. dal lat. articulus, dim. di artus -us ) di un’opera enciclopedica. 4. a. In commercio, tipo, genere di mercanzia: articoli da viaggio, articoli sportivi, ecc.; un negozio di articoli da toletta; è un a. che va molto Definizione Treccani

