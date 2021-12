La definizione e la soluzione di: Lo sono le schede per votare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELETTORALI

Curiosità : Lo sono le schede per votare

facoltà di votare nel luogo in cui si trovano. I cittadini italiani residenti o dimoranti temporaneamente all'estero possono votare – solo per le elezioni ... Significato elettorali

comìzio s. m. dal lat. comitium, comp. di com- (= cum) su problemi d’interesse comune, per esprimere un voto, ecc.; in partic., c. elettorali, espressione con cui vengono indicate talora, con tono più elevato e solenne, le operazioni iscrivere i'skrivere dal lat. inscribere (coniug. come scrivere). - ¦ v. tr. 1. a. annoverare il nome di qualcosa in una lista, includere qualcuno in un elenco e in del secondo arg.: i. una spesa nel bilancio; i. un cittadino nelle liste elettorali (non com.) inscrivere, registrare, (fam.) segnare, in un registro pubblico immatricolare Definizione Treccani

