La definizione e la soluzione di: Sono ghiotti di formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SORCI

Curiosità : Sono ghiotti di formaggio

consuma il formaggio cagliato nello stomaco dei capretti, come nel caso del nuorese Callu de Crabettu. Testimonianze dell'uso del formaggio si hanno in ... Significato sorci

Neologismi (2008) felinofilo s. m. Chi ama i gatti. ? Auguri al gatto. L’affascinante gattesca, da parte della redazione tutta -- magari cinofila, fors’anche simpatizzante per sorci e pantegane. Banale è invece la spiegazione: la mostra non era stata segnalata vedere ve'dere dal lat. videre (pres. indic. védo lett. véggo, ant. o poet. véggio, védi ant. véi, vé', véde, vediamo ant. o poet. veggiamo, vedéte, védono lett. véggono, ant. l'ora (o il momento) ? ?; vedere bene (o di buon occhio) ? ?; fam., vedere i sorci verdi ? ?; vedere la luce ? ?; vedere male (o di malocchio) ? ?. b. rilevare la condizione, lo Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; ghiotti; formaggio; Lo sono croati e ucraini; Lo sono le schede per votare; Lo sono sci e racchette da tennis; Lo sono Forlivesi e Ravennati; Ne sono ghiotti conigli e cavalli; Bestioni ghiotti di miele; Sono ghiotti di ghiande; Vengono inghiotti ti ma non vanno giù; Sorta di formaggio molle; formaggio piemontese; formaggio francese; Un formaggio sardo; Cerca nelle Definizioni