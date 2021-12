La definizione e la soluzione di: Lo sono i denti... neri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARIATI

Curiosità : Lo sono i denti... neri

L'ohaguro (???, ??, denti neri?) è una moda tradizionale giapponese che prevede di tingersi i denti con dell'inchiostro nero. L'ohaguro è stata una pratica ... Significato cariati

ostomàtidi s. m. pl. lat. scient. Ostomatidae, dal nome del genere Ostoma, comp. del gr. coleotteri comprendente circa 500 specie prevalentemente neotropicali che vivono negli alberi vecchi e cariati, nei funghi e in varie sostanze vegetali; in Italia si trovano una Definizione Treccani

