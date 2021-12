La definizione e la soluzione di: Sinonimo di metodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SISTEMA

Curiosità : Sinonimo di metodo

Il metodo scientifico (o metodo sperimentale) è la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile ... Significato sistema

sistèma s. m. dal lat. tardo systema, gr. s?st?µa, propr. «riunione, complesso» (da cui ; che bel s.!; non è questo il s.; ti par questo il s.; qui bisogna cambiare sistema. e. Consuetudine acquistata e seguita con volontà cosciente: avere il s. (o avere per s.) di CATEGORIA: ANATOMIA sistema si'st?ma s. m. dal lat. tardo systema, gr. sýstema, propr. 'riunione, complesso' (pl. -i). - 1. (anat.) complesso di strutture e di organi affini o coordinati per una funzione specifica: s. digerente apparato. 2. (geogr.) unione degli elementi geografici omogenei di una regione: s. Definizione Treccani

Altre definizioni con sinonimo; metodo; E comunemente usato come sinonimo di fisco; Un sinonimo antico per casalinga; sinonimo di telefono intelligente; Era con un sinonimo ; Un metodo per sviluppare le potenze di a+b; Un moderno metodo per rendere insensibile il paziente; Un metodo calcistico; metodo di cura... spray; Cerca nelle Definizioni