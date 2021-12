La definizione e la soluzione di: Sigla per oli e formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IGP

Curiosità : Sigla per oli e formaggi

DOP e IGP vengono suddivisi nei seguenti settori: vini aceti (diversi dagli aceti di vino) carni formaggi oli di oliva oli essenziali ortofrutticoli e cereali ... Significato igp

Neologismi (2020) Dop economy (Dop-economy, Dop-Economy) loc. s.le f. Segmento della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione a Indicazione geografica, che costituisce una Mela Val di Non Dop, Mela Alto Adige Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Grana Padano Dop, Pera dell’Emilia Romagna Igp, Asiago Dop; Teroldego Rotaliano, Soave, Lambrusco, Sangiovese tra Definizione Treccani

Altre definizioni con sigla; formaggi; sigla di un istituto di studi politici; Il capoluogo toscano sigla ; Una sigla dei partigiani; sigla di un imposta; Sono ghiotti di formaggi o; Si mangiano con salumi e formaggi ; Sorta di formaggi o molle; formaggi o piemontese;