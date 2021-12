La definizione e la soluzione di: Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RER

Curiosità : Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi

Il servizio ferroviario suburbano, metropolitano, o urbano è una tipologia di trasporto che utilizza linee ferroviarie (ad esempio i cosiddetti passanti) ... Significato rer

Definizione Treccani

Altre definizioni con servizio; urbano; suburbano; dell; area; metropolitana; parigi; Il servizio militare; Nel servizio da tè; Il servizio segreto degli Stati Uniti; Rende nullo il servizio ; Ha un percorso urbano ; Quello urbano è composto da panchine e fontane; Insetti che disturbano il sonno; Incivile, inurbano ; Riguardanti il significato dell e parole in un testo; Emma dell a canzone italiana; Il Vin dell a serie “Fast & Furious”; Pensati a lungo prima dell azione; area termale e di benessere; area verde sopraelevata; Un'area di parcheggio a tempo limitato; area fertile in un deserto; Scava le gallerie della metropolitana ; Il centro dell'attività finanziaria metropolitana ; Quello pubblico include la metropolitana ; La metropolitana di Londra; Il complesso dei sobborghi di parigi ; Una genitrice... a parigi ; L estate a parigi ; Addio... a parigi ; Cerca nelle Definizioni