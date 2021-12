La definizione e la soluzione di: Un no senza appello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAI

Curiosità : Un no senza appello

dicembre 2010 (in primo grado 30 anni, appello 16). Per gli altri due concorrenti, si è richiesto il processo d'appello. Le sentenze ricostruiscono dettagliatamente ... Significato mai

mai avv. lat. magis «più»; v. ma’2 un no (v. giammai): «Ti riconosci sconfitto» «Mai»; «Accetterai la proposta» «Mai»; può anche essere rafforzato: mai più; mai e poi mai. Con valore di s. m., scherz., il giorno mai lat. magis 'più'. - ¦ avv. 1. in nessun tempo, in nessun caso, in espressioni negative, enfatiche o ellittiche: non lo farò m. più; m. che dica la verità (lett.) per chiedere la ragione o la causa di qualcosa: come m. non sei venuta perché ¦ caso mai locuz. cong. nel caso assai poco probabile che: caso m. la vedessi, salutamela nel Definizione Treccani

