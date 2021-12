La definizione e la soluzione di: Sconfiggere, vincere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BATTERE

Curiosità : Sconfiggere, vincere

vincere domani - The Karate Kid (EN) Per vincere domani - The Karate Kid, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. (EN) Per vincere domani ...

bàttere v. tr. e intr. lat. tardo battere, dal lat. class. battuere. – 1. davanti a persona o cosa: non riesce a trovar nulla se proprio non ci batte il naso; ha battuto il naso in uno dei suoi creditori (in alcune di queste locuz. si alterna CATEGORIA: MILITARIA battere 'bat:ere lat. tardo battere, dal lat. class. battuere. - ¦ v. tr. 1. a. dare colpi con le mani o con altro arnese colpire, percuotere. ? Espressioni (o al) muro disperarsi, sbattere il capo (o la testa) nel (o al) muro; non sapere dove battere il capo (o la testa) non sapere a quale partito appigliarsi e sim. non sapere a Definizione Treccani

