La definizione e la soluzione di: Santi anacoreti della chiesa orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STILITI

Curiosità : Santi anacoreti della chiesa orientale

Codice dei canoni delle Chiese orientali raccolgono gli insegnamenti e le modalità di organizzazione della Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica afferma l'esistenza ... Significato stiliti

stilitismo s. m. der. di stilita. – La tendenza ascetica e la consuetudine di vita propria degli stiliti. Definizione Treccani

Altre definizioni con santi; anacoreti; della; chiesa; orientale; Un orologio con i pulsanti ; Chi l ha marcio non ha scusanti ; Appesanti va gli antichi cavalieri; Un tessuto per camicie pesanti ; anacoreti che vivevano in cima a una colonna; Gli anacoreti più solitari; Dimore per anacoreti ; Altro nome della nutria; Nativo della nostra capitale; Decreto del Presidente della Repubblica; Le ultime della commedia; La Dalla chiesa della Tv; È all ingresso della chiesa ; È condannata dalla chiesa ; La chiesa principale; Regione dell India orientale ; Ominide fossile dell Africa orientale e meridionale; Una droga orientale ; Il monte orientale presso cui, secondo una tradizione, furono crocifissi 10000 soldati romani che si erano convertiti al Cristianesimo; Cerca nelle Definizioni