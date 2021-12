La definizione e la soluzione di: I salti nel testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OMISSIONI

Curiosità : I salti nel testo

cronologico delle rivelazioni coraniche (il testo coranico non è narrativo, presenta numerose digressioni e salti logici, e i capitoli sono ordinati grosso modo ... Significato omissioni

salvo agg. lat. salvus, della stessa radice di salus «salute». – 1. cui si esprimono riserve in merito ai dati indicati per eventuali errori di calcolo e omissioni; s. venduto, condizione che non rende impegnativa l’offerta di vendita, oppure che capire. Finestra di approfondimento Cogliere indizi o impressioni - Il sign. di «percepire con l’intelletto» è espresso da molti verbi, dei quali c. è il più generico e frequente, spesso vi dite L. Pirandello), giusti?care (se si è pronti anche a passar sopra a errori, omissioni e sim.: il suo è un comportamento non facile da giusti?care), perdonare (ancora più Definizione Treccani

Altre definizioni con salti; testo; Permette di spiccare i salti più alti; Gli assalti ... del gelo; salti dall'alto in basso; Lo è una danza con salti arditi; Caratterizza un testo di facile e piacevole lettura; L'emozione che un testo vuole suscitare ing; Si usa per indicare testo già citato lat; testo per avvocati; Cerca nelle Definizioni