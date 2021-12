La definizione e la soluzione di: Sala di tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AULA

Curiosità : Sala di tribunale

il Tribunale Civile di Milano stabilisce la correttezza della candidatura di Sala e della sua elezione rigettando i ricorsi. Nell'aprile 2016 Sala viene ... Significato aula

àula s. f. dal lat. aula (che indicò sia l’atrio della casa romana sia la corte del signore), gr. a?? gruppi di parlamentari per manifestare dissenso o per protesta). Con partic. riferimento alle aule scolastiche: l’aula B, C; l’a. della IV ginnasiale; l’a. di fisica; entrare in a aula 'aula s. f. dal lat. aula 'atrio, corte'. - 1. (archit.) ambiente di edifici pubblici destinato a riunioni importanti sala, salone. 2. locale in cui si tengono le lezioni scolastiche classe. Definizione Treccani

Altre definizioni con sala; tribunale; Una sala dell ospedale; Un terreno a insala ta; Anfibi come le sala mandre; Le botticelle del marsala ; Sostiene l accusa in tribunale ; Chiamata in tribunale ; Possedere... in tribunale ; Un tribunale regionale sigla; Cerca nelle Definizioni