La definizione e la soluzione di: Il sacerdote in ospedale.



Soluzione 10 lettere : CAPPELLANO

Curiosità : Il sacerdote in ospedale

sacerdote". Kohen viene frequentemente tradotto come "sacerdote", che sia ebraico o pagano, si veda i sacerdoti di Baal o Dagon, sebbene i sacerdoti cristiani ... Significato cappellano

s. m. der. di cappella1. – Genericam., sacerdote cui è affidata l’ufficiatura di una cappella o di un oratorio, senza cura d’anime; propriam. (soprattutto nella legislazione civile), il titolare di una cappellania o anche, nel diritto canonico, sacerdote addetto al servizio religioso presso cappellano s. m. der. di cappella¹. - (eccles.) ministro religioso cui è affidata l'ufficiatura di una cappella o di un oratorio presso determinati enti: c. di corte, c. militare ? curato. ? prete, sacerdote. Definizione Treccani

