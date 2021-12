La definizione e la soluzione di: Rive lambite dalle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COSTE

Curiosità : Rive lambite dalle acque

una zona depressa a forma circolare che sarà a poco a poco ricoperta dalle acque del futuro lago. Tracce di questi antichi crateri sono rimasti lungo ... Significato coste

còsta s. f. lat. costa, col sign. anatomico, e fig., al plur., «coste (delle navi, ecc.)». – 1. il convenuto. c. roman. Taglio di carne di bestia macellata, parte della schiena: un pezzo di costa. 2. È sinon. di costola anche in alcuni usi estens.: a. Dorso di un libro o CATEGORIA: ALIMENTAZIONE adattam. del milan. caneté, voce pseudo-fr., der. di cannetta. - ¦ agg. (tess.) di tessuto con sottili coste in rilievo cannettato, cordonato. ¦ s. m. (tess.) tessuto con sottili coste in rilievo reps. ? ottomana. Definizione Treccani

Altre definizioni con rive; lambite; dalle; acque; Si può scrive re tra; L auto che si rive nde; Prive di vivacità; rive stito di morbida pelle, come certi divani; Sono lambite dalle acque; Sono lambite dalle onde; Nulla: permesso dato dalle autorità; Sono lunghe quelle scavate dalle talpe; Arbusti dalle foglie lucide; Lo sono le documentazioni rese inaccessibili ai media dalle Autorità; Vi nacque ro san Francesco e santa Chiara; Vi fuoriescono acque calde usate a scopo terapeutico; Predatrice comune nelle acque gelide; Non servono per la pesca subacque a | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni