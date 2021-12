La definizione e la soluzione di: Un riparo per battelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CALA

Curiosità : Un riparo per battelli

Stato nella Tirrenia di Navigazione. La Società dei battelli a vapore siciliani nacque nel luglio 1840 per iniziativa di Vincenzo Florio, di Beniamino Ingham ... Significato cala

cala1 s. f. dallo spagn. cala, prob. di origine mediterranea. – Insenatura marina molto aperta e poco estesa entro la terra ferma, con mare poco profondo, adatta a rifugio o a ormeggio per barche da pesca, imbarcazioni da diporto, piccole navi. È termine frequente anche come elemento di toponimi. cala s. f. dallo sp. cala. - (geogr.) rientranza della costa, con mare poco profondo baia, (non com.) calanca, insenatura, seno. ? golfo, rada. Definizione Treccani

