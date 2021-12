La definizione e la soluzione di: È rimasto in testa ai bersaglieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Curiosità : e rimasto in testa ai bersaglieri

Disambiguazione – "Bersagliere" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Bersagliere (disambigua). I bersaglieri sono una specialità dell'arma ... Significato fez

fèz s. m. dal nome della città di Fez, nel Marocco . – Denominazione di cono con fiocco di cordoncini neri o blu. Di questo secondo tipo è il fez cremisi con nappa azzurra dei bersaglieri, quello nero usato dagli arditi durante la prima guerra CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

