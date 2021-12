La definizione e la soluzione di: Riguardanti il significato delle parole in un testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LETTERALI

Curiosità : Riguardanti il significato delle parole in un testo

e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche, un componimento fatto di frasi dette versi, in cui il significato semantico si lega al ... Significato letterali

-plo ricavato dal lat. duplus, triplus, ecc., forme equivalenti alle più com. duplex, , ecc., multiplo. Nell’uso matematico tale suffisso può essere posposto anche a espressioni letterali: n-plo (ènnuplo, di molteplicità n); s-plo (èssuplo, di molteplicità s -plo ricavato dal lat. duplus, triplus, ecc., forme equivalenti alle più com. duplex, triplex, ecc.; cfr. gr. diploûs, triploûs, ecc.. - Secondo elemento, atono, che serve a formare agg. moltiplicativi, anche posposto a espressioni letterali: triplo, multiplo, n-plo. Definizione Treccani

