La definizione e la soluzione di: Si riempiono di polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIE

Curiosità : Si riempiono di polli

italiana di pollo famosa in tutto il mondo. La razza deriva da incroci di polli allevati nelle campagne toscane, ed ha preso il nome dalla città di Livorno ... Significato stie

stare v. intr. lat. stare, da una radice indoeuropea (pres. indic. sto ‹stò› , state, stanno; pres. cong. stia poet. ant. stèa, stia poet. ant. stie, stia poet. ant. stèa o stie, stiamo, stiate, stìano poet. ant. stèano; imperat. stai o sta’ senza stare lat. stare, da una radice indoeuropea (pres. indic. sto st? radd. sint., stai, sta radd. sint., stiamo, state, stanno; pres. cong. stia poet. ant. stèa, stia poet. ant. imperf. cong. stéssi, ecc.; pass. rem. stètti ant. stéi, stièi; pop. stièdi, stésti, stètte ant. o pop. stè, stiè; pop. stiède, stémmo, stéste, stèttero ant. stèttono, stérono Definizione Treccani

Altre definizioni con riempiono; polli; Si riempiono di piatti sporchi; Spariscono se si riempiono ; Si riempiono ... di impegni; riempiono le bomboniere; I polli e i conigli le hanno bianche; Ampolli na per iniezioni; Ughi : violinista = polli ni : x; Un video misurato in polli ci; Cerca nelle Definizioni