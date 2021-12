La definizione e la soluzione di: Relativi a Paesi stranieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTERI

Curiosità : Relativi a Paesi stranieri

comprende tredici Paesi che si sono associati, formando un cartello economico, per negoziare con le compagnie petrolifere aspetti relativi alla produzione ... Significato esteri

Neologismi (2008) Mister Europa (Mr. Europa), loc. s.le m. inv. Figura politica istituzionale, non prevista dai trattati dell’Unione E la vittima più illustre che ha lasciato sul terreno è proprio quel ministro degli Esteri dell’Unione che la Costituzione prevedeva e che, adesso, con il rinvio delle ratifiche, è stato. Finestra di approfondimento Organi, enti e uffici - 1. Ambasciata, consolato, legazione; avvocatura dello stato; azienda autonoma; carabinieri, forze dell’ordine, guardia di finanza, polizia , dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l’estero, del commercio industria e artigianato, del lavoro, della difesa, della marina mercantile Definizione Treccani

