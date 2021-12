La definizione e la soluzione di: Reazione di un organismo a certe sostanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLEGRIA

Curiosità : Reazione di un organismo a certe sostanze

intende descrivere un soggetto che presenta una particolare, eccessiva e/o violenta reazione quando entra in contatto con certe sostanze, siano solide, liquide ... Significato allegria

allegrìa s. f. der. di allegro. – 1. Contentezza, buon umore, anche di più incidente (come quando si versa il vino sulla mensa o si rompe qualche stoviglia): Allegria! allegria! Dove ci sono i cocci ci son feste (Verga). 2. Per estens., vivacità, gaiezza al:e'gria s. f. der. di allegro. - 1. stato d'animo gioioso: vivere in a. (non com.) allegrezza, buonumore, contentezza, felicità, festosità, gaiezza, giocondità, gioia, giovialità, ilarità, letizia, (lett.) lietezza. esultanza, gaudio, giubilo, tripudio. spensieratezza. abbattimento Definizione Treccani

