La definizione e la soluzione di: Quattro in cifre romane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IV

Curiosità : Quattro in cifre romane

verrebbero ad utilizzare, per costruire tutte le cifre dell'orologio, venti I, quattro V e quattro X (tutti numeri pari).

quarto agg. num. ord. e s. m. lat. quartus, affine a quattuor «quattro». – 1. suddivisione della vita umana in quattro periodi è già in Dante, in varî passi del libro IV del Convivio

