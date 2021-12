La definizione e la soluzione di: Può indicare una secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Curiosità : Puo indicare una secca

La frutta secca è una categoria utilizzata per indicare un insieme di semi che vengono usati come alimento per l’elevato contenuto di nutrienti in particolare ... Significato boa

bòa1 s. f. dal genov. boa, prob. di origine germ.. – 1. Nome in genere a metà di un’impresa, di un lavoro, ecc.). Nel linguaggio comm., prezzo alla boa, locuz. che, riferita a imbarcazioni, ha lo stesso sign. dell’espressione chiavi in mano s. f. dal genov. boa, prob. di origine germ.. - (marin.) dispositivo per ormeggiare imbarcazioni, per indicare zone pericolose alla navigazione o rotte da seguire gavitello ? galleggiante. ? Espressioni: fig., giro di boa svolta. Definizione Treccani

