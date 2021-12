La definizione e la soluzione di: Si può fare in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PASTA

Curiosità : Si puo fare in brodo

mangia anticipandola con un primo piatto di brodo, come paparele, tortellini di Valeggio o gratini in brodo, e viene accompagnata con lesso (e non bollito ... Significato pasta

pasta s. f. lat. tardo pasta, dal gr. p?st? «farina mescolata con acqua e sale». – in questo sign., si adopera quasi soltanto per indicare un complesso di varî tipi o forme di pasta. b. Locuz. varie: fare la p. (per il pane, per minestre, ecc., e anche quella per CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA pasta s. f. lat. tardo pasta, dal gr. páste 'farina mescolata con acqua e sale'. - 1. (gastron.) pasta alimentare cotta in acqua bollente e salata, scolata e variamente e viscosi: p. di acciughe, di olive crema. ? Espressioni: pasta adesiva colla, collante; pasta dentifricia dentifricio. b. parte mangereccia di alcuni frutti: pesche a p CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

