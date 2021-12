La definizione e la soluzione di: Può far impallidire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRA

ira s. f. lat. ira. – 1. Sentimento per lo più improvviso e violento, contro chi, volontariamente o involontariamente, lo ha provocato: Parole di dolore, accenti d’ira (Dante); Ira è breve furore, e chi nol frena, È furor lungo che ’l suo possessore ira s. f. lat. ira. - 1. sentimento, per lo più improvviso e violento, che può tradursi in parole concitate, atti rabbiosi e incontrollati: essere in preda all'i. aborrire, detestare, odiare. adorare, amare. b. nobile furore: l'ira di Dio indignazione, sdegno. ? Espressioni: fig., fam., un'ira di Dio (o un'iradiddio) 1. persona o cosa Definizione Treccani

